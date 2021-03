Vrouwen PSV pakken koppositie, ADO zeker van play-offs

De vrouwen van PSV hebben door een 3-0 zege op Excelsior op de Herdgang in Eindhoven in ieder geval even de koppositie in de eredivisie voor vrouwen overgenomen van Ajax. ADO Den Haag verzekerde zich door een 4-1 zege op bezoek bij VV Alkmaar en een 6-2 nederlaag van sc Heerenveen tegen FC Twente van een plaats bij de eerste vier.

PSV kende tegen Excelsior een bliksemstart. Joëlle Smits strafte in de 5de minuut geklungel in de defensie van de Rotterdammers af en Esmee Brugts tikte in de 8ste minuut de 2-0 binnen. Maxime Snellenberg maakte vlak voor tijd de derde Eindhovense treffer.