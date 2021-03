'Meeste grote bedrijven geven top toch een bonus'

De meeste grote Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben hun topbestuurders ondanks de coronacrisis bonussen uitgekeerd over 2020. Alleen Shell, Heineken, Randstad en ING deden dat niet. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de beloning bij twintig grote beursgenoteerde bedrijven die hun jaarverslag hebben gepubliceerd.

Dennis Dijkstra van beurshandelbedrijf Flow Traders ontving de hoogste bonus. Hij kreeg 7,7 miljoen euro. De bestuursvoorzitters van Unilever, Wolters Kluwer, Ahold Delhaize en Philips kregen een bonus van tussen de 1 en 2 miljoen euro.

De afspraken over beloningen van de top liggen vaak vast. Maar de commissarissen van het bedrijf mogen ervoor kiezen om de bonus in bijzondere gevallen over te slaan. Dat gebeurde afgelopen jaar onder meer bij ING.

Loonkloof

De Volkskrant heeft ook gekeken naar de kloof tussen wat de top van de bedrijven verdient en de hoogte van een gemiddeld salaris bij dezelfde bedrijven. Nancy McKinstry van uitgever Wolters Kluwer ontving vorig jaar 123 keer zo veel als haar gemiddelde werknemer en Frans Muller van Ahold Delhaize (Albert Heijn en Bol.com) 122 keer zo veel.

FNV-voorzitter Tuur Elzinga noemt het bonusbeleid in de Volkskrant asociaal. Over Ahold Delhaize zegt hij: "Een dikke bonus aan de top, maar werknemers afschepen met een fooitje en fatsoenlijk overleg met de vakbond uit de weg gaan. En dat bij een bedrijf dat zijn winstgroei voornamelijk te danken heeft aan de coronamaatregelen."