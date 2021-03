Duo Zegers-Berkhout nadert eerste plaats WK, met nog één race voor de boeg

"We houden het spannend tot het einde", is dan ook de conclusie van Zegers. "We hebben goed gevaren vandaag." In de tiende race kwam de boot als vierde binnen, maar in de elfde race leek het er even op dat een goed klassement een utopie zou worden. "Door een winddraaiing lagen we achteraan en moesten we voor de laatste meters knokken."

Het waren volgens Afrodite Zegers "tricky omstandigheden" op de voorlaatste dag van de wereldkampioenschappen 470 in Portugal. Maar desondanks deed ze samen met haar partner Lobke Berkhout goede zaken. Het goud is niet ver weg.

"We zijn blij dat we kunnen vechten om een medaille", zet Zegers bescheiden in. "We gaan onze kracht benutten. Blijven communiceren, focus op het teamwork, zoals we de hele week hebben gedaan."

Mocht de titel er niet in zitten, is er geen sprake van grote teleurstelling. "Dit resultaat geeft ons veel vertrouwen richting de Spelen. We zien progressie als gevolg van al het harde werken tijdens de wintermaanden. Dat is superfijn. We horen nu bij de top. Dat is lekker, maar we moeten nog veel progressie laten zien."