Snowboarder Wolf eindigt als veertiende op WK slopestyle in Aspen

Snowboarder Casper Wolf is bij de WK in Aspen, Colorado als veertiende geëindigd op het onderdeel slopestyle. Na de eerste van twee runs stond de finaledebutant nog op een elfde plek met een score van 61,43.

In de tweede run ging het mis toen de snowboarder bij de laatste schans iets te veel risico nam, hij verloor zijn evenwicht en kon net niet landen. Een score van 49,93 hielp hem niet. Met zijn hoogste score werd Wolf uiteindelijk veertiende van de zestien.

De Noor Marcus Cleveland, tweevoudig winnaar op de X Games, een jaarlijks evenement van zogeheten extreme sporten, pakte goud. Hij leidde na één run en kwam in de tweede als enige boven de 90 punten.

Verrassing

In wereldbekerwedstrijden eindigde Wolf nooit hoger dan de vijftiende plaats, maar als junior behoorde hij wel tot de absolute top. Zo veroverde hij in 2018 op de WK in Nieuw-Zeeland brons. Woensdag bereikte Wolf verrassend de finale van het onderdeel waarbij de snowboarders op een parcours met relingen en schansen trucs laten zien.

Met een zesde plek in het eindklassement voldeed de 19-jarige Delftenaar aan de eisen om door te stromen naar de finale. Maar in de finale was hij niet opgewassen tegen het geweld van de grote sterren uit wintersportlanden als Noorwegen, Canada en Amerika.

Bij de vrouwen wist Melissa Peperkamp zich niet te kwalificeren voor de finale, zij kwam drie punten tekort. Niek van der Velden is vanwege een blessure (een scheurtje tussen het scheen- en kuitbeen) niet afgereisd naar de WK.