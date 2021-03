Amsterdamse mode-prominent beschuldigd van misbruik en poging tot doodslag

Martijn N., een prominent figuur uit de Amsterdamse modewereld, wordt beschuldigd van verkrachting, geweld, aanranding en drogering. Dat schrijven NRC en Het Parool na een gezamenlijk onderzoek. Zeker twintig mannen zeggen slachtoffer te zijn van N. Tien van hen waren minderjarig op het moment dat ze zouden zijn misbruikt.

Volgens de kranten hebben zeker drie betrokkenen bij de politie melding gemaakt van N's gedrag. Ook is er aangifte tegen hem gedaan wegens poging tot doodslag. Afgelopen maandag is N. aangehouden als verdachte in een zedenzaak die buiten de onderzochte zaken door NRC en Het Parool vallen.

De onderzoeksjournalisten spraken met 146 betrokkenen en kregen inzage in WhatsAppgesprekken, foto's en getuigenverklaringen. N. wilde de kranten niet te woord staan. Zijn advocaat laat alleen weten dat N. "ontkent en betwist zich aan enig strafbaar feit te hebben schuldig gemaakt".

Non-actief

N. werd groot in de modewereld met zijn stichting Moam, waarbij jong talent werd gekoppeld aan bekende ontwerpers. Onder meer Rabobank, KLM en Disney werkten met Moam samen. Ook ontwierp N. een kledinglijn voor HEMA.

Het bestuur van Moam heeft naar aanleiding van de publicatie N. op non-actief gesteld. Ook wordt een onafhankelijk onderzoeksbureau ingeschakeld. De bestuursleden zeggen "erg geschrokken" te zijn van de beschuldigingen.

Modeopleiding Amfi, waar ook N. zelf een opleiding heeft gevolgd, zou studenten sinds drie jaar ontraden om stage te lopen bij Moam. De directie heeft docenten verboden met NRC en Het Parool te praten, stellen de kranten.

Bijtwonden en krabplekken

De beschuldigingen betreffen onder meer gewelddadige en onveilige seks tot verkrachting, soms gedurende een langere tijd. Het seksueel misbruik zou sinds 2010 hebben plaatsgevonden. De drie jongste slachtoffers waren op het moment van misbruik 16 jaar oud, schrijven de kranten. Vier mannen vermoeden gedrogeerd te zijn door N.

N. zou voornamelijk via sociale media jonge mannen hebben benaderd, met de belofte dat hij hen kon helpen bij een modellen- of modecarrière. Vervolgens volgde het misbruik, in meerdere gevallen op gewelddadige wijze. De journalisten hebben foto's gezien van bijtwonden, krabplekken, blauwe plekken of mogelijk sporen van verwurging.

In de kranten zeggen meerdere slachtoffers dat zij zich niet serieus genomen voelden door de politie. Zo zou een aangifte ontmoedigd zijn, omdat bewijs ontbrak of er niet aantoonbaar verzet is getoond.

Doodslag

N. werd in 2015 al eens aangehouden op verdenking van mishandeling. Hij zou een man met wie hij op stedentrip in Stockholm was meermaals tegen de grond hebben gewerkt en in een wurggreep hebben gehouden. De Zweedse politie sloot het dossier vanwege gebrek aan bewijs.

Eind vorige maand is voor deze zaak in Nederland alsnog aangifte tegen N. gedaan vanwege poging tot doodslag. Dat wordt op dit moment door de Amsterdamse politie onderzocht. Ook roept een politiewoordvoerder in de krant andere slachtoffers op zich te melden.