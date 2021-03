Van der Poel heeft zijn etappe te pakken, Van Aert op een halve fietslengte

Een dag eerder sloeg hij nog met gebalde vuist op zijn stuur nadat Julian Alaphilippe hem had afgetroefd. Vrijdag hoefde Mathieu van der Poel niemand voor zich te dulden in de derde etappe van Tirreno-Adriatico.

Wout van Aert kwam als tweede over de finish, op een halve fietslengte, de Italiaan Davide Ballerini als derde. Van Aert behoudt de leiderstrui, met vier seconden voorsprong op Van der Poel.

Terpstra

Vijf renners gingen er al na vijf kilometer vandoor in de derde etappe over 219 kilometer van Monticiano naar Gualdo Tadino. Niki Terpstra was er één van. Hij kreeg gezelschap van Mark Padun, Guillaume Boivin, Davide Bais en Tobias Ludvigsson. Het kwintet kreeg een maximale voorsprong van bijna tien minuten, maar mede door het werk van de Alpecin-Fenix ploeg van Van der Poel en het Jumbo-Visma van leider Van Aert, liep het verschil niet verder op.

Met nog een kleine drie kilometer te gaan, kwamen Terpstra en co weer in het zicht van het peloton, dat zich mocht gaan opmaken voor een massasprint. Zdenek Stybar had andere plannen en sprong weg in de laatste kilometer.

"Ik ben blij dat Wout hem terughaalde, anders had het nog lastig kunnen worden", zei Van der Poel na afloop. De Nederlander profiteerde van het werk van de Belg, reed een perfecte laatste bocht en ging op het juiste moment aan. Hij zette Van Aert op een halve fietslengte. "Ik baalde van mijn fout gisteren. Ik wilde heel graag een etappe winnen hier, blij dat het vandaag wel gelukt is."

Bernal, Ewan

Op 3,2 kilometer van de finish gooide een valpartij roet in het eten van een paar snelle mannen, maar het zorgde ook voor tijdverlies bij Egan Bernal en Geraint Thomas. Het duo van Team Ineos werd erdoor opgehouden en verloor achttien seconden op de concurrentie. De Australiër Caleb Ewan maakte dat al niet meer mee; hij stapte onderweg af met darmklachten.