Opnieuw schoolkinderen ontvoerd in Nigeria, zoektocht naar tientallen kinderen

Gewapende mannen hebben in Nigeria zo'n dertig middelbare scholieren ontvoerd. Het is al zeker de vierde ontvoering van grote groepen kinderen sinds december.

De daders vielen een school binnen in Kaduna, in het noordwesten van Nigeria. De school ligt in de buurt van een militaire basis. Na een noodoproep redde het leger ongeveer 180 leerlingen. Maar van ongeveer dertig jongens en meisjes ontbreekt ieder spoor, zegt een woordvoerder van de veiligheidsdienst.

Een omwonende zegt tegen persbureau Reuters dat hij geweerschoten hoorde. "Ik raakte niet in paniek omdat ik dacht dat het om militaire oefeningen ging. Vroeg in de ochtend hoorden we pas dat gewapende mannen de school waren binnengevallen en leerlingen hadden ontvoerd."

Verdienmodel

Het leger, de luchtmacht en de politie zoeken nu naar de vermiste kinderen. In het gebied rondom Kaduna zijn regelmatig bendes actief. Zij proberen losgeld te krijgen voor ontvoeringen. Ontvoeringen vormen in Nigeria een groeiende industrie, blijkt uit een recent rapport van het Nigeriaanse veiligheidsinstituut SBM.

Begin deze maand werden 279 schoolmeisjes bevrijd. Zij waren een paar dagen daarvoor ontvoerd. Ook dat gebeurde in het noordwesten van het land. In december werden 200 kilometer verderop ook al schoolkinderen ontvoerd en vorige maand gebeurde dat in het zuidelijker gelegen Kagara.