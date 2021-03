Leider Roglic sprint naar tweede ritzege in Parijs-Nice: 'Why not?'

Primoz Roglic wint de vierde etappe in Parijs-Nice - AFP

Primoz Roglic heeft de zesde etappe van Parijs-Nice op zijn naam geschreven. De geletruidrager van Jumbo-Visma hield in een lastige finale Christophe Laporte en Michael Matthews - specialisten in heuvelsprints - achter zich en spurtte overtuigend naar zijn tweede zege in de Franse rittenkoers. Dankzij zijn overwinning vergrootte Roglic ook zijn voorsprong in het algemeen klassement. Maximilian Schachmann, de winnaar van vorig jaar, staat tweede op 41 seconden van de Sloveen. De heuvelrit van Brignoles naar Biot (202 kilometer) telde vijf gecategoriseerde beklimmingen, de laatste op iets minder dan 50 kilometer van de streep. Vroeg in de etappe ontstond een kopgroep van zes man met Victor Campenaerts, Julien El Fares, Jonathan Hivert, Aleksej Loetsenko en Anthony Perez, waarvan de Fransman Elissonde (Trek) de best geklasseerde was op 2.24 van Roglic.

Zonder Tony Martin, die donderdag zijn elleboog brak bij een val, maar met onder anderen Jos van Emden bracht Jumbo-Visma de voorsprong van de koplopers langzaam maar zeker terug. Elissonde bleef als laatste koploper over en kreeg op 12 kilometer van de streep gezelschap van Jonas Rutsch (EF).

De laatste twee etappes van Parijs-Nice zijn zaterdag (vanaf 13.10 uur) en zondag (vanaf 14.55 uur) live te zien op NPO1, NOS.nl en via de NOS-app. Samenvattingen van de ritten verschijnen ook op NOS.nl en in de NOS-app.

In de slotfase meldden de ploegen van sprinters Sam Bennett (Deceuninck) en Matthews (BikeExchange) zich vooraan. Ook Roglic zat inmiddels op de eerste rij. Rutsch deed nog een ultieme poging om vooruit te blijven in de gemeen oplopende finale, maar strandde net voor het vod van de laatste kilometer. 'Weer iets nieuws' Voor veel sprinters, zoals Bennett, Cees Bol en Arnaud Démare, bleek de finale te zwaar. Roglic had wel zin in een sprintje. "Het was een zware dag, vanaf het begin al. Iedereen was moe, dus ik dacht: why not?", zei Roglic na zijn tweede zege van de week. De Sloveen ging vroeg aan en Laporte en Matthews kwamen niet meer in de buurt van zijn wiel. "Het is gewoon cool om zo te winnen. Weer iets nieuws, ik ben superblij."

Geen finish in Nice Parijs-Nice finish dit jaar voor de tweede keer op rij niet in Nice. De Franse kustplaats is uit de route gehaald op verzoek van de burgemeester. Hij wilde de binnenstad niet op slot gooien voor de koers, juist nu de inwoners van de stad na een strenge lockdown dit weekeinde weer naar buiten mogen. De renners vertrekken nu zaterdag vanuit Le Broc, een stad 20 kilometer ten noorden van Nice. De etappe is 119 kilometer lang en eindigt met een klim naar Valdeblore La Colminae. De slotrit is in zijn geheel verschoven naar het noorden. De start is in Le Plan du Var en de finish ligt 92 kilometer verderop in Levens. Vorig jaar kon Parijs-Nice ook al niet op de Promenade des Anglais eindigen. De organisatie besloot toen om de slotetappe te schrappen vanwege de coronaperikelen.