6068 nieuwe besmettingen, hoogste aantal in bijna twee maanden

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 6068 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat is in lijn met de afgelopen tijd. waarin het aantal positieve testen weer oploopt. De laatste keer dat het aantal nieuwe besmettingen op een dag boven de 6000 lag, was op 15 januari.

Over de voorbije week is de stijging bijna 12 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. Eind januari dook het weekgemiddelde onder de 5000 en nu is het na een aanvankelijke daling teruggekeerd op ongeveer dat niveau.

In het begin van de week was de vraag nog of er wel echt een derde golf zou komen, vanwege de stabilisatie in de periode daarvoor. Het RIVM blijft verwachten dat die derde golf er inderdaad komt. De steeds verdere opmars van de besmettelijkere Britse variant van het virus is daar verantwoordelijk voor. Ondertussen wordt er ook in steeds hoger tempo gevaccineerd, maar niet snel genoeg om deze stijging te voorkomen.