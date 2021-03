Middelburgse voelt iets kriebelen in bed, blijkt rode rattenslang te zijn

Het beest reageerde daar venijnig op, zegt Sturm. "Hij krulde zijn rug omhoog en toen kon de agent een haak eronder slaan, hem optillen en in een doosje laten zakken." Twee vrijwilligers van Stichting Dierenwelzijn Walcheren haalden het dier even later op.

"Absurd en onwerkelijk", zegt Sturm tegen Omroep Zeeland . "Het leek alsof het een spiertje was dat tintelde. Dat werd steeds erger. Opeens zag ik iets bewegen in mijn ooghoek en drong tot me door: dit is een slang."

Maria Sturm uit Middelburg lag woensdagavond in bed te lezen toen ze ineens iets onder haar rug voelde kriebelen. Het bleek een slang te zijn die al sinds oktober vermist was.

Het bleek te gaan om een rode rattenslang. De slang is een jaar oud en 70 centimeter lang. Het dier kan uiteindelijk 1,50 tot 1,80 meter worden. Rode rattenslangen zijn niet gevaarlijk voor mensen, omdat ze niet bijten. Ze wurgen wel, maar zijn te klein om mensen te doden.

De eigenaar van de slang meldde zich nadat het nieuws naar buiten kwam bij Omroep Zeeland. Hij wil anoniem blijven, maar laat wel weten opgelucht te zijn. "Het is een beest, je houdt er ook van." De man woont in dezelfde straat als Sturm.

Terrariumdeur op kiertje

"De deur van het terrarium was op een klein kiertje blijven staan", zegt de eigenaar van de slang. "Daar heeft ze zichzelf door gewrongen. We kwamen er pas een dag later achter. Haar zus en broer bleven wel in het terrarium. Wij dachten dat ze ergens in huis terecht was gekomen. Nu blijkt dat ze bij een van de buren zat."

Bij Dierenwelzijn Walcheren zijn intussen meer meldingen binnengekomen. Vijf mensen zeggen dat ze ook hun rode rattenslang kwijt zijn. "Dat is best verontrustend voor iedereen die niet geconfronteerd wil worden met een slang in huis. Een kleine troost is dat deze soort slangen ongevaarlijk is", schrijft de stichting op Facebook.

Maria Sturm is er niet gerust op. "Ik denk dat ik de komende maanden elke nacht eerst alle kussens optil."