Van Dijk knokt zich op VAM-berg naar vierde eindzege in Healthy Ageing Tour

Uneken (SD Worx), die de 'berg' op haar duimpje kent omdat ze er vaak traint, won de rit na een knappe solo. De 21-jarige renster uit Veendam was constant in de aanval, behoorde twee keer tot de kopgroep en reed 20 kilometer voor de finish weg bij haar vier medevluchters, waarna ze op de kasseien van de oude vuilnisbelt haar eerste profzege kon vieren.

In de derde en laatste etappe in het Drentse Wijster moesten de rensters in de stromende regen liefst achttien keer de VAM-berg (4800 centimeter boven NAP) over.

Ellen van Dijk heeft voor de vierde keer in haar loopbaan de Healthy Ageing Tour op haar naam geschreven. De tijdritspecialiste moest in slotrit flink aan de bak om het verschil met de ontsnapte Lonneke Uneken en oud-winnares Lisa Brennauer binnen de perken te houden; dat lukte ternauwernood.

De 34-jarige Van Dijk had donderdag de macht in het klassement gegrepen in de winderige tijdrit in Lauwersoog. De renster van Trek begon met een voorsprong van 23 seconden op Amy Pieters en 25 seconden op Lisa Brennauer aan de slotetappe.

Uneken leek voor de etappe geen bedreiging met haar achterstand van 1.59, maar toen haar voorsprong opliep tot drie minuten, werd ze toch gevaarlijk voor Van Dijk. Op het natte circuit over de VAM-berg had Van Dijk het soms moeilijk, maar ze wist het verlies op Uneken knap te beperken tot 1.29.

'Hectisch en koud'

Uneken eindigde in het algemeen klassement als vierde, op 20 seconden van Van Dijk. De Duitse Lisa Brennauer kwam slechts 6 seconden tekort voor haar tweede eindzege. De Deense Emma Norsgaard (Movistar) werd derde in het klassement.

"Het kwam een beetje als een verrassing dat Lonneke zo veel voorsprong had. Toen was het wel: shit, nu moeten we rijden", reageerde Van Dijk. "Het was heel hectisch en koud, niet makkelijk om de wedstrijd te controleren. We wisten pas na de finish wie er had gewonnen."

Van Dijk wist de rittenkoers door Noord-Nederland al drie keer eerder te winnen, in 2013, 2016 en 2017.