Verwijderde demonstrant daagt Baudet en FvD voor de rechter

De man die vorige maand hardhandig bij een flyeractie van Forum voor Democratie werd verwijderd, daagt FvD en partijleider Thierry Baudet voor de rechter. De man en de Stichting Fuck Up beschuldigen Baudet, de partij en twee beveiligers van ernstige geweldpleging, onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting en belemmering van het demonstratierecht.

Filmmaker Jasper van den Elshout demonstreerde op 6 juni in Den Bosch. Hij had een kartonnen doos bij zich met het opschrift 'Oud papier hier svp bvd'. Het was zijn bedoeling dat mensen daar de flyers van Forum in gooiden. Van den Elshout zou op dreigende toon gevraagd zijn weg te gaan, maar dat weigerde hij.

Daarop werd hij door twee beveiligers van de partij hardhandig vastgepakt en meegenomen. Aan de rand van het plein voor de Sint-Janskathedraal werd hij op zijn knieën met zijn handen op zijn rug een tijdlang vastgehouden. Volgens de demonstrant zou hij 'in de weg hebben gestaan" voor een promotiefilmpje dat FvD wilde maken.

Van den Elshout deed eerder al aangifte bij de politie. In de civiele zaak die nu is aangespannen wordt onder meer een schadevergoeding geëist.