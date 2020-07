Netflix groeit door dankzij corona, maar wel minder snel

Door de wereldwijde lockdowns heeft streamingdienst Netflix er opnieuw flink meer abonnees bijgekregen: ruim tien miljoen mensen namen de afgelopen drie maanden een abonnement. In de eerste drie maanden van het jaar kreeg het bedrijf er bijna 16 miljoen abonnees bij.

De omzet kwam door al die betalende kijkers boven de 6 miljard dollar uit. Dat is een kwart meer dan in het tweede kwartaal vorig jaar. De winst steeg naar 720 miljoen dollar.

Daarmee lijkt het einde van de golf aan extra abonnees door de coronacrisis wel in zicht. Het bedrijf verwacht er volgend kwartaal nog 2,5 miljoen nieuwe klanten, fors minder dan de afgelopen maanden. "De groei neemt af nu consumenten over de eerste schok van covid en de sociale beperkingen heen komen", meldt het bedrijf in een toelichting.

Vers aanbod

Hoewel opnames voor films en series lang stil hebben gelegen en nu nog maar langzaam op gang komen, verwacht Netflix niet dat het binnenkort zonder vers aanbod komt te zitten. Veel van de opnames voor nieuwe afleveringen en films waren al gemaakt voordat het coronavirus uitbrak.

Wel zal het volgend jaar langer kunnen duren voordat er nieuwe films en series uitkomen, mogelijk pas in de tweede helft van het jaar.