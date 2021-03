Advocaten: Russische oppositieleider Navalny spoorloos

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is weggehaald uit het detentiecentrum waar hij eind februari naartoe werd gebracht. Het is onduidelijk waar hij zich nu bevindt, melden Navalny's advocaten op Twitter.

Op 3 maart liet Navalny weten dat hij werd vastgehouden in een centrum voor voorlopige hechtenis in Koltsjoegino. Mogelijk heeft hij daar in quarantaine gezeten, en wordt hij nu overgebracht naar een strafkolonie op zo'n 100 kilometer ten oosten van Moskou om zijn 2,5 jaar celstraf uit te zitten.

Zijn advocaten meldden vanochtend dat ze na lang wachten in het detentiecentrum in Kolstjoegino te horen kregen dat hun cliënt daar niet meer is. De gevangenisautoriteiten wilden er verder niets over kwijt.

#WaarisNavalny

In Rusland worden nooit mededelingen gedaan over waar gevangenen naartoe worden gebracht, totdat ze er werkelijk zitten, zegt correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou. "De vorige keer was Navalny twee dagen spoorloos en werd de hashtag #GdeNavalny, oftewel 'WaarisNavalny' trending. Ook familie en vrienden wisten toen niet waar hij was. Die hashtag zien we nu weer."

Medio februari werd de voornaamste criticus van president Poetin veroordeeld omdat hij zich niet volgens de regels geregeld bij de autoriteiten had gemeld na een vorige veroordeling. Ook werd hij bestraft voor het beledigen van een oorlogsveteraan.

De rechtszaken volgden kort op Navalny's terugkeer uit Duitsland waar hij herstelde van een aanslag met gif. De criticus is ervan overtuigd dat het Kremlin achter de vergiftiging zat.