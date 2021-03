PSV-trainer Schmidt ziet zichzelf geen bondscoach worden: 'Dat denk ik niet'

Deze week liet huidig bondscoach Joachim Löw weten er na vijftien jaar mee te stoppen. "Het kwam voor mij niet als een verrassing", vertelde Schmidt op de persconferentie richting de topper tegen Feyenoord. "Verandering na zo'n tijd is ook goed en ik denk dat dit een goed moment is."

Schmidt sprak met De Boer: 'Over iedereen gesproken die in aanmerking komt' - NOS

De bondscoach van het Nederlands elftal, Frank de Boer, was deze week te gast op de Herdgang en sprak met Schimdt. "We hebben over iedereen gesproken die in aanmerking komt voor Oranje. Ja, ook over Mohamed Ihattaren."

"Het was een goed gesprek. Ik denk dat het normaal is dat de bondscoach informatie wil van spelers. Dit soort gesprekken zijn goed voor beide partijen", aldus Schmidt.

Richting het duel met Feyenoord kan Schmidt mogelijk weer beschikken over Cody Gakpo. De aanvaller raakte twee maanden geleden geblesseerd in het uitduel met Sparta en is op de goede weg. "Hij traint weer mee. De komende trainingen moeten we zien of hij deel kan uitmaken van de wedstrijdselectie."

Arbiter Nijhuis

Na het duel tegen Sparta had Schmidt veel kritiek op scheidsrechter Bas Nijhuis. In een hoop opgelopen ruzie zei Schmidt zelfs hem nooit meer te willen spreken. Aanstaande zondag geeft Nijhuis weer leiding aan een duel van PSV. Schmidt wilde er op de persconferentie geen woorden meer aan vuil maken.

"Ik heb hem niet meer gesproken en weet niet of dat tijdens de wedstrijd gaat gebeuren. Het is namelijk niet altijd mogelijk om met de scheidsrechter te praten. Ik wil het niet te groot maken. Ik ben gefocust op de wedstrijd en de situatie tussen mij en Nijhuis is niet belangrijk."