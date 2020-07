'Ferrari heeft alles voor elkaar en toch maken ze er een bende van'

Het ging mis in Brazilië, eind vorig jaar, en afgelopen weekeinde gebeurde het opnieuw. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel raakten elkaar en moesten de grand prix als gevolg van de die botsing beiden verlaten. Een crash met een teamgenoot, pijnlijker kan het bijna niet in de Formule 1.

Het was de zoveelste domper voor Ferrari dat het seizoen belabberd is begonnen. Hoewel er één podiumplaats gevierd kon worden, is het gebrek aan vermogen schrijnend. Qua snelheid is de iconische Italiaanse renstal in zowel de kwalificatie als de race niet meer dan een middenmoter, beseft Leclerc. "We hebben moeite met de auto en doen niet mee voor het podium, zo realistisch moet je zijn."

Dit weekeinde krijgt Ferrari een herkansing in Hongarije, op een circuit waar vermogen minder belangrijk lijkt dan het in Oostenrijk was. Leclerc kan er weinig mee. "Ik verwacht hetzelfde beeld als in de afgelopen races."

'Ze maken er een bende van'

Dat beeld biedt weinig hoop voor de rest van het jaar. De bolide en de motor worden weliswaar doorontwikkeld, maar het gat met Red Bull en met name Mercedes is zeldzaam groot. Hoe moet teambaas Mattia Binotto ervoor zorgen dat Ferrari de aansluiting met de top houdt?