Stank- en rookoverlast door brand bij afvalverwerker Vlaardingen

Een brand bij een afvalverwerker in Vlaardingen heeft gisteravond en vannacht veel rook- en stankoverlast veroorzaakt in de omgeving. Er werd een NL-Alert gestuurd naar omwonenden, waarin werd geadviseerd bij klachten ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te zetten.

De brand ontstond halverwege de avond in een loods van afvalverwerker Renewi, waarna het vuur zich snel uitbreidde. De rook trok naar het zuiden, in de richting van Pernis, Rhoon en Poortugaal.

In deze tweet is te zien hoe groot het gebied is dat overlast had: