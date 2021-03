Zeker dertig miljoen euro schade door storm van gisteren

De storm van gisteren heeft voor zeker dertig miljoen euro schade aangericht. Het gaat om schade aan gebouwen en voertuigen, zegt het Verbond van Verzekeraars. De meldingen komen uit het hele land. Volgens de verzekeraars zijn de meeste mensen goed verzekerd tegen stormschade.

Het bedrag gaat nog zeker oplopen, want schade in de landbouw en aan overheidseigendommen is nog niet meegerekend.

Er waren gisteren windstoten tot meer dan 120 kilometer per uur. Problemen ontstonden vooral in Zeeland, langs de kust en in het noorden van het land. In de Limburgse plaats Bemelen kwam een wandelaar om het leven toen hij onder een omvallende boom terechtkwam.

Het Verbond van Verzekeraars werkt sinds kort samen met het KNMI. Daardoor kunnen verzekeraars mensen in de toekomst sneller waarschuwen voor extreem weer en tips geven wat ze kunnen doen om schade te voorkomen.