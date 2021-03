Medisch tribunaal: Sky-arts bestelde bewust verboden testosteron voor renner

Richard Freeman, de voormalig ploegarts van Team Sky en de Britse wielerbond, heeft bewust verboden testosteron besteld, terwijl hij wist of geloofde dat het middel bedoeld was om de prestaties van een renner te verbeteren. Dat is het oordeel van de medische tuchtrechter in Manchester.

De zaak van het medisch tribunaal tegen de Britse omstreden sportarts, die tussen 2009 en 2017 voor de ploeg van Tourwinnaars Chris Froome en Bradley Wiggins werkte, liep al sinds februari 2019. Tegen hem waren 22 aanklachten ingediend, waaronder liegen tegen het Britse antidopingagentschap en het niet correct bijhouden van medische gegevens.

Ook zou hij dertig zakjes Testogel besteld hebben, een middel dat op de dopinglijst staat, omdat het testosteron bevat. Freeman had al 18 van de aanklachten toegegeven, maar ontkende steeds dat de testosteron voor een renner was bestemd.

Freeman verklaarde dat hij de testosteron had besteld om voormalig Sky-coach Shane Sutton voor een erectiestoonis te behandelen. Die verklaring wordt dus niet geloofd door de tuchtrechter.

Straf nog onbekend

"Het tribunaal acht bewezen dat u de bestelling heeft geplaatst en ontvangen, terwijl u wist of geloofde dat het middel aan een atleet zou worden toegediend om de prestaties te verbeteren. Het motief van uw actie was om de handelswijze te verdoezelen", citeert de Britse krant The Guardian de uitspraak van de tuchtrechter.

Het is nog niet duidelijk wat voor straf Freeman krijgt opgelegd. Mogelijk wordt zijn dokterslicentie hem afgenomen. De zaak gaat de komende dagen verder.

Ook het Britse antidopingagentschap (UKAD) heeft twee zaken lopen tegen Freeman, voor bezitten van verboden middelen en het manipuleren of een poging tot het manipuleren van dopingcontroles. Hiervoor hangt hem een schorsing van vier jaar boven het hoofd.