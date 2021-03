Verstappen maakt in winderig Bahrein eerste testkilometers in nieuwe bolide

Max Verstappen heeft in Bahrein de eerste kilometers in zijn nieuwe bolide, de RB16B, gereden. Verstappen kwam in Bahrein onder winderige omstandigheden in de ochtendsessie van de eerste testdag tot zestig ronden, waarin hij kon wennen aan de auto en het team van waardevolle data voorzag.

Verstappen omschreef de testdagen onlangs als dagen waarop "je moet hopen dat er niks stukgaat". De teams proberen de auto zoveel mogelijk in de vingers te krijgen in de beschikbare trainingstijd en die tijd is schaars geworden. De afgelopen jaren waren er nog zes of zelfs acht testdagen, dat aantal is dit jaar gereduceerd naar drie.

Achterstevoren, maar geen schade

Grote uitglijders op het circuit, of technische tegenslagen die de auto in de pitstraat houden, bleven Verstappen gespaard. De Red Bull Racing-coureur spinde aan het begin van de sessie een paar keer, maar dat leverde geen noemenswaardige schade op.

De testdagen zijn bovendien ook bedoeld om te weten waar de limiet van de auto zit. Daarvoor gaan de coureurs op zoek naar de grenzen, wat er af en toe toe leidt dat een auto achterstevoren staat.