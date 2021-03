Wie gaan er volgende week (weer) niet stemmen, en waarom?

niet stemmers_header - NOS

Als de opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen van volgende week ongeveer hetzelfde is als bij voorgaande verkiezingen, gaan ongeveer drie miljoen van de 13 miljoen kiesgerechtigden niet naar de stembus. Wie zijn zij en welke redenen hebben ze om niet te gaan stemmen? De opkomst in Nederland is vergeleken met andere landen overigens behoorlijk hoog. In Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is die meestal stukken lager. Dit was de opkomst bij de Nederlandse verkiezingen door de jaren heen:

niet stemmers_opkomst - NOS

Wie zijn de niet-stemmers? "We hebben inmiddels een goed beeld van de niet-stemmer", zegt Josje Den Ridder, politicoloog en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). "Het gaat met name om jongeren en mensen met een lagere opleiding. Mensen in de leeftijd van 35-64 jaar stemmen meer, en hoe hoger de opleiding, hoe eerder mensen geneigd zijn om wel te gaan stemmen." In alle leeftijdsgroepen gaan hbo- en wo-geschoolden het vaakst stemmen. Tussen mannen en vrouwen zit weinig verschil. Niet-westerse migranten stemmen minder vaak. Bekijk hieronder de verschillen in opleidingsniveau tussen stemmers en niet-stemmers:

niet stemmers_leeftijd - NOS

Uit onderzoek van electoraal geograaf Josse de Voogd blijkt dat niet-stemmers wat vaker wonen in gebieden onder de grote rivieren. De opkomst is lager dan gemiddeld in gemeenten die van oudsher katholiek waren. Ook in industriesteden zoals Rotterdam, Enschede, Groningen en Amsterdam is de opkomst gemiddeld lager. "De opkomst is bovendien lager in wijken waar meer jongeren en laagopgeleiden wonen. Zij wonen vaker in stedelijke gebieden waardoor er relatief minder mensen stemmen in de steden ten opzichte van rurale gebieden", zegt Den Ridder. Bekijk hieronder de verschillen in leeftijd tussen stemmers en niet-stemmers:

niet stemmers_leeftijd - NOS

Waarom gaan ze niet stemmen? Na iedere verkiezing wordt er door een groep politicologen een Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gedaan. Daarin staan de redenen die mensen gaven om bij de verkiezingen niet te gaan stemmen. In het rapport wordt dat 'electorale abstinentie' genoemd. "Niet-stemmers hebben significant minder dan stemmers vertrouwen in politieke partijen, de pers, ambtenaren en de Tweede Kamer", staat als reden in het meest recente onderzoek, na de Tweede Kamerverkiezing van 2017. Naast gebrek aan vertrouwen is een gebrek aan interesse in de politiek een belangrijke reden om thuis te blijven, zo blijkt uit kiezersonderzoek van Ipsos uit 2017. Ook het Nationaal Kiezersonderzoek stelt dat onverschilligheid een belangrijkere factor is dan ontevredenheid. "Niet-stemmers vertrouwen er minder op dat hun stem ook echt het verschil gaat maken. Of je nu door de kat of de hond wordt gebeten, het maakt niet uit denken ze, de partijen verschillen toch niet van elkaar", vat Den Ridder het samen. Hieronder de meest voorkomende redenen die mensen gaven om niet te stemmen:

niet stemmers_Redenen - NOS