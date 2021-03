Na twee dagen America's Cup zijn titelverdediger en uitdager in evenwicht

Na de tweede dag van de America's Cup is de stand tussen titelverdediger Nieuw-Zeeland en uitdager Luna Rossa namens Italië nog steeds gelijk, 2-2. Beide boten wonnen vrijdag een race voor de kust van Auckland.

In de derde wedstrijd was het Italiaanse team de snelste, de vierde race werd gewonnen door Nieuw-Zeeland. Na de eerste dag bleek al dat de teams aan elkaar gewaagd zijn.

Weinig wind

Bij de Kiwi's is de Nederlander Carlo Huisman bemanningslid. Hij is als 'grinder' verantwoordelijk voor het opwekken van hydraulische kracht, waarmee onder andere de zeilen worden bediend.

Huisman vertelt dat er vrijdag weinig wind stond en het dus even onduidelijk was of er geracet kon worden. "Uiteindelijk is het gelukt om zonder problemen twee wedstrijden te kunnen racen. Het is zeker een ontzettende race aan het worden ", aldus de 30-jarige Nederlander.

Prestigieuze prijs

Bij de America's Cup wordt er gestreden om de oudste sportprijs in de geschiedenis: 'The Auld Mug'. Dat is een trofee van inmiddels 170 jaar oud. Het team dat als eerste zeven overwinning boekt, wint de prestigieuze prijs.

Zaterdag staan race vijf en zes op de planning.