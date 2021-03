Deken pleit ook advocaat Bouchikhi vrij van lekken in Marengozaak

Ook in het geval van strafpleiter Yassine Bouchikhi is geen bewijs gevonden dat hij informatie heeft gelekt aan handlangers van crimineel Ridouan Taghi. Tot die conclusie komt de deken van de Orde van Advocaten Midden-Nederland. Daarnaast blijkt uit niets dat Bouchikhi contant geld heeft aangenomen van derden in deze zaak.

"Uit mijn onderzoek is niet gebleken dat de betrokken advocaat informatie gedurende beperkingen van zijn cliënt heeft gedeeld met derden en daarmee tuchtrechtelijk verwijtbaar zou hebben gehandeld", zegt de deken in een verklaring. "Evenmin is mij gebleken dat hij zich heeft laten leiden door andere belangen dan die van de individuele cliënt die hij bijstond."

Dat hij geen contant geld van derden heeft aangenomen, blijkt volgens de deken uit financieel en administratief onderzoek.

PGP-berichten

Het Openbaar Ministerie betichtte niet alleen Bouchikhi maar ook andere advocaten van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan de kring rond Taghi, de hoofdverdachte in het Marengoproces. Dat zouden zij hebben gedaan met PGP-berichten, versleutelde berichten op speciale telefoons.

De deken zegt dat het dossier geen PGP-berichten bevat tussen Bouchikhi en derden. "Het gaat dus om PGP-berichten over de betrokken advocaat, die zijn verstuurd zonder dat de advocaat zich daarvan bewust was. Door de inhoud van die berichten kan de indruk zijn ontstaan dat de advocaat Bouchikhi verder is gegaan dan het behartigen van de belangen van zijn individuele cliënt."

Op de tweede dag van de voorbereidende zitting in het Marengo-proces liepen de spanningen in de rechtszaal hoog op. Het Openbaar Ministerie beschuldigde Bouchikhi van het doorspelen van informatie. De advocaat reageerde furieus en noemde het toen "pure laster en onzin".

Andere advocaten

Eerder vond de orde van advocaten al dat Christian Flokstra en Leon van Kleef niet verwijtbaar hebben gehandeld. Vorige maand oordeelde de deken dat er ook geen bewijs was van het doorspelen van informatie door advocaat Khalid Kasem.

Die advocaat liet toen weten niet verrast te zijn door de uitkomst van het onderzoek, maar wel blij te zijn dat aan een nare periode nu een einde is gekomen. "Ik hoop dit nu achter mij te kunnen laten."