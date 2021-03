Jinek biedt Baudet excuses aan, RTL heeft spijt van optreden Koning

In een verklaring schrijft RTL dat Koning "ondanks herhaalde verzoeken van de redactie" weigerde inzage te geven in de tekst die hij 's avonds zou uitspreken. De redactie had hierop moeten besluiten Konings optreden te schrappen, aldus RTL.

"Het spijt ons dat dit zo is gelopen en dat de kijker en de tafelgasten hiermee werden geconfronteerd."

Koning sprak Baudet toe op diens "Joodse vriendin" en vermeende racisme. RTL neemt "volledig afstand" van de inhoud van Konings tekst. Ook laat de omroep weten dat talkshowhost Eva Jinek na de uitzending met Baudet heeft gebeld om excuses te maken.

'Nooit inzage vooraf'

De cabaretier reageerde al kort na de uitzending via Twitter op de ophef rond zijn optreden. Hij zegt zijn teksten nooit van tevoren te laten lezen, om "volledig vrij te zijn" in wat hij zegt. Koning wil tegen de NOS verder niets zeggen over het incident.