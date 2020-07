Wekdienst 17/7: Eurotop over herstelfonds • Tilburgse kermis (light) van start

Goedemorgen! In Brussel begint vandaag een Europese top. Het belangrijkste onderwerp op de agenda? Het corona-herstelfonds. En nabestaanden van slachtoffers van de MH17 houden een digitale herdenking.

Vandaag is het op veel plaatsen bewolkt. Pas in de middag is de zon van tijd tot tijd te zien, er kan dan ook een bui vallen. De temperatuur loopt op naar 22 graden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog. Zondag trekt regen over het land en maandag is het weer zo goed als droog.