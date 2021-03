Warming-up: Schmidt ziet zichzelf geen bondscoach worden • Nominatie voor Tadic

Nog even terug naar donderdagavond, waarop Ajax zichzelf en het Nederlandse clubvoetbal een goede dienst bewees met een 3-0 thuiszege op Young Boys in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Europa League.

Het resultaat in Amsterdam zorgde ervoor dat Nederland op de coëfficiëntenlijst naar de zevende plaats steeg en dat we Rusland voorbij zijn. Dat maakt voor de verdeling van de Europese tickets overigens nog niets uit.

De zevende plaats op de ranglijst geeft net als de achtste en negende plaats recht op één ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League, één plaats in de derde voorronde van de CL, één plaats in de play-offs van de Europa League en twee plekken in de kwalificatie van de Conference League, het derde Europese clubtoernooi dat komend seizoen voor het eerst wordt afgewerkt.

De zesde plaats, dat nu door Portugal wordt ingenomen, is voor Nederland voorlopig buiten bereik. Die positie geeft recht op een extra plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Nog belangrijk om te weten: de eindstand van de coëfficiëntenlijst van het seizoen 2020/2021 bepaalt de verdeling van de Europese tickets voor het seizoen 2022/2023.