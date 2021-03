Warming-up: Schmidt ziet zich geen bondscoach worden • Advocaat: 'Raar dat Nijhuis zondag fluit'

Trainer Dick Advocaat van Feyenoord heeft er alle vertrouwen in dat scheidsrechter Bas Nijhuis zondag de topper tegen PSV in Eindhoven tot een goed einde zal brengen. "Maar ik vind het wel heel vreemd dat hij voor deze wedstrijd is aangesteld", gaf de coach desgevraagd toe.

"Ik ben echter helemaal niet bang dat hij zich zal laten intimideren", vervolgde hij. "Ik weet hoe Nijhuis is. Hij is één van onze topscheidsrechters. Hij laat zich echt niet imponeren door Schmidt, Advocaat of wie dan ook. Dat neemt niet weg dat ik het een vreemde situatie vind dat hij voor deze topwedstrijd wordt gekozen."

Advocaat liet verder weten dat Bart Nieuwkoop en Mark Diemers (hamstring) er zondag niet bij zijn. "Diemers is er twee of drie weken eruit en Bart wat langer. Hij is denk ik wel vijf tot zes weken eruit."

De trainer vindt dat PSV in de eerste ontmoeting dit seizoen, toen Feyenoord met 3-1 in De Kuip won, de betere ploeg was. "Maar zij scoorden te weinig, daarom waren we de verdiende winnen", aldus Advocaat. "Maar we moeten niet nog zo'n wedstrijd spelen, want dan krijg je het heel moeilijk."