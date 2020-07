Tilburgse kermis van start met 'maar' 55 attracties en 1,5 meter afstand

"Met gastheren- en vrouwen aan de poort en een teller zorgen we dat mensen veilig de kermispleinen kunnen bezoeken. Alles wat we willen doen, doen we binnen de richtlijnen van het RIVM", zegt kermiswethouder Rolph Dols tegen Omroep Brabant . Zo staan er alleen attracties die een corona-protocol hebben.

De Tilburgse kermis die vanmiddag van start gaat, heeft dit jaar geen 200 maar slechts 55 attracties. Die zijn verdeeld over vier pleinen in de stad die met hekken zijn afgezet zodat het niet te druk wordt.

Wethouder Dols is zich ervan bewust dat andere steden meekijken naar hoe het in Tilburg verloopt. Ondanks de beperkingen is hij trots op wat er nu staat. "Welke stad heeft op vier pleinen kermis in deze coronatijd?"

Kermisexploitanten blij met Tilburg

Sinds 1 juli mogen er weer kermissen gehouden worden als de gemeente er een vergunning voor afgeeft. Volgens een schatting van de kermisbond Bovak gebeurt dat in 80 procent van de gevallen niet, omdat veel burgemeesters bang zijn dat 1,5 meter afstand niet te handhaven is.

In Tilburg is Chris Reemer met een flink gezelschap bezig om zijn attractie, het lunapark, klaar te maken voor de opening. Net als de meeste van zijn collega's is hij blij met kermisstad Tilburg: "We hebben er lang naar uitgekeken. De spaarpot was leeg. We zijn blij dat we weer aan de slag kunnen, want het is onze taak."

Reemer ziet, net als veel van zijn collega's, Tilburg als een voorbeeld voor andere steden: "Ik hoop dat we hier kunnen laten zien dat het echt kan, in de hoop dat anderen volgen."