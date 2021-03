Partij voor de Dieren wil de boel laten kantelen

"Steeds meer mensen realiseren zich dat de klimaatcrisis moet worden gestopt. Maar we moeten niet doorgaan met hier en daar een beetje klimaatbeleid en een beetje natuurbeleid, want dat gaat vroeg of laat fout."

Dat zei Partij voor de Dieren-lijsttrekker Ouwehand bij de NOS. Volgens haar moet "de boel echt kantelen en moeten taboes worden doorbroken. Ze voegde eraan toe dat "we niet oneindig economisch kunnen groeien op een planeet die niet meegroeit". Ouwehand was eerst te gast in het NOS Radio 1 Journaal en daarna beantwoordde ze vragen in een NOS-uitzending op Facebook en YouTube.

Risicofactoren

De lijsttrekker benadrukte dat virologen er al decennia op wijzen dat virussen van dieren op mensen overspringen. "We moeten niet alleen naar hen luisteren als er een virusinfectie is uitgebroken, maar ook hun waarschuwingen serieus nemen." Ze wil dat de bio-industrie verdwijnt en dat de natuur "echt' wordt beschermd. Want volgens haar zijn dat de twee grote risicofactoren voor pandemieën.

Ouwehand vindt ook dat in het coronabeleid het 'mentale welzijn' zwaarder moet meewegen. Volgens haar had het sluiten van de scholen een te hoge prijs en ze is ook tegen de avondklok.