Steins, 'gastje van 1.20 uit Voerendaal', gedijt goed tussen handbalelite

Hij speelt geregeld in het Parijse sterrenensemble en wordt steeds belangrijker. En hij neemt die ervaring ook mee naar het Nederlands team, dat zondag in Wroclaw een belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen speelt.

Nu, vier maanden later, is de vraag hoe het de kleine spelverdeler vergaat in Parijs. "Dit is een hele mooie stap voor mij geweest. Ik leer hier pas echt spelen op het allerhoogste niveau. En ik ben ook beter geworden", luidt het antwoord van Steins.

In november omschreef Luc Steins zijn overstap van Toulouse naar het grote Paris Saint-Germain, de absolute top in de handbalwereld, als volgt: "Een gastje van 1.20 uit Voerendaal in de Champions League, wie had dat gedacht?"

"Waarin ik beter word? Nou, de trainer heeft toch wel andere ideeën over bepaalde situaties. En over bepaalde technieken die ik beheerste. Daar ben ik heel erg mee aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld dat ik meer mijn linkerhand moet gebruiken op linksbuiten. Of duels niet altijd op de man moet spelen, maar meer eromheen op snelheid."

De club uit de Franse hoofdstad moest in november noodgedwongen op zoek naar een nieuwe spelverdeler toen superster Nikola Karabatic, 1.96 meter lang en 102 kilo zwaar, de voorste kruisband van zijn rechterknie scheurde. Ze kwamen bij Steins uit. Maar of de 1.73 meter lange Limburger mag blijven, weet hij nog niet. In mei loopt zijn huurcontract af.

"Het avontuur is in eerste instantie voor zes maanden. Er wordt gediscussieerd over mijn toekomst, daar is nog geen duidelijkheid over. Of ze nog om mij heen kunnen? Zeker. Karabatic is al een hele tijd een wereldspeler in het handbal", blijft Steins bescheiden.