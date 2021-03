Beleggen populair in 2020, vooral tijdens lockdowns

Huishoudens hebben het afgelopen jaar flink geïnvesteerd op de beurs. Uit cijfers van De Nederlandsche Bank blijkt dat er in 2020 3,8 miljard naar beleggingsfondsen vloeide. Ook beleggers die zelf handelen op de beurs zitten volgens de toezichthouder in deze cijfers verwerkt. Eerder bleek al dat het aantal beleggende huishoudens met een kwart toenam.

Het is de grootste inleg in het afgelopen decennium. Met name het tweede en vierde kwartaal was de instroom groot. In die maanden krijgen werknemers in loondienst vakantiegeld en in sommige vallen een dertiende maand. Ook vielen de lockdowns in deze kwartalen, waardoor beleggers mogelijk meer tijd hadden.

Door de inleg en stijgende beurskoersen steeg het totale vermogen van huishoudens op de beurs naar ruim 47 miljard.

Sparen blijft populairder

Wie in het tweede kwartaal begon, heeft goede kans op een mooi rendement. In februari en maart was er grote paniek op de financiële markten. Later dat jaar werd het verlies in bijvoorbeeld de AEX meer dan goed gemaakt.

Eerder publiceerde DNB al dat huishoudens in 2020 zo'n 42 miljard euro bij hebben geschreven op hun betaal- of spaarrekening. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2019 en dus meer dan tien keer zoveel als het bedrag dat naar de beurs vloeide.