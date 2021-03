Moord op Britse vrouw leidt tot debat over veiligheid op straat

Sarah Everard - AFP

De 33-jarige Sarah Everard verdween spoorloos op de avond van 3 maart. Afgelopen woensdag werd haar lichaam teruggevonden in een bos. Door haar dood laait in het Verenigd Koninkrijk het debat op over geweld tegen vrouwen, zeker ook omdat de gearresteerde verdachte een politieagent is. "Als ik 's avonds laat alleen over straat loop en ik hoor voetstappen van een man achter me, dan steek ik zelfs na al deze jaren automatisch de weg over", schreef parlementslid Diane Abbott op Twitter, een van de vele vrouwen die onder #SarahEverard haar ervaringen deelde. "We zouden ons niet zo hoeven te gedragen." "Ontvoering en moord door een vreemde komen niet vaak voor, maar agressief gevolgd worden door een man wel", vulde actrice Katy Brand aan. "Velen van ons zijn al zo vaak bang geweest."

Sarah Everard op de dag van haar verdwijning - AFP

Veel vrouwen herkenden zich in het verhaal van Everard. Zij liep 's avonds in Londen alleen naar huis na een bezoek aan een vriendin, een wandeling van een uurtje. Rond 21.30 uur werd ze nog gefilmd door een videodeurbel in de buurt van haar huis, maar daarna ontbrak elk spoor. De verdwijningszaak hield de Britten dagenlang in zijn greep. De laatste beelden van Everard en opsporingsfoto's kwamen veelvuldig voorbij in kranten, op tv en internet. Twee dagen geleden werd een lichaam gevonden in het graafschap Kent, anderhalf uur rijden van de plek waar Everard was verdwenen. Hoewel er nog geen officiële identificatie heeft plaatsgevonden, gaat haar familie ervan uit dat het om de verdwenen vrouw gaat. Een dag eerder had de politie een inval gedaan bij een 48-jarige verdachte uit de kustplaats Deal. Het bleek te gaan om een politieagent, lid van het team dat de parlementsgebouwen, ambassades en de ambtswoning van de premier beveiligt. Het is niet duidelijk of hij Everard kende. "Namens alle collega's kan ik zeggen dat we totaal verbijsterd zijn over dit afschuwelijke nieuws", reageerde Cressida Dick, hoofd van de Londense politie. "Gelukkig komt het niet vaak voor dat een vrouw op straat wordt ontvoerd."

De plek waar de resten werden gevonden - AFP

De verzekering van de commissaris ten spijt reageerden veel vrouwen dat het lot van Everard ook hun nachtmerrie is. Velen deelden met de moed der wanhoop tips die ze zich eigen hebben gemaakt voor hun veiligheid: sleutels tussen je vingers als geïmproviseerde boksbeugel, platte schoenen om zo nodig weg te rennen, koptelefoon af om beter te luisteren, altijd over je schouder kijken.