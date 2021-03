Weertman: 'Ik had het prima overleefd als Tokio mijn eerste race zou zijn'

Zwemmer Ferry Weertman heeft er ruim een jaar op moeten wachten, maar zaterdag duikt de olympisch kampioen openwaterzwemmen weer het water in voor een wedstrijd. In Doha staat de eerste van zes wedstrijden van de Marathon Swim World Series op het programma.

"Ik ben heel benieuwd hoe ik ervoor sta. Ik voel me goed in het zwembad, maar ben benieuwd hoe dat zich gaat vertalen naar het open water", zegt Weertman.

In de prijzenkast van de Nederlandse openwaterzwemmer hangen, naast zijn gouden olympische plak van 2016, nog veel meer medailles. Weertman werd tussen 2014 en 2018 drie keer op rij Europees kampioen en in 2017 werd hij wereldkampioen, twee jaar nadat hij al een zilveren WK-medaille had veroverd.

Testen, testen, testen

Testen voor vertrek, testen bij aankomst én weer testen voor de wedstrijd. Er komt wat meer bij kijken dan anders, maar de zwemmer is blij om naar Qatar af te reizen. "Het is fijn om in de aanloop naar de Spelen in Tokio de dingen op scherp te kunnen zetten."

"Wat neem ik mee, wat vind ik fijn om te eten voor mijn race en hoe laat wil ik opstaan. Het zijn kleine dingetjes maar toch fijn om scherp te hebben", zegt de zwemmer die het evengoed had "overleefd als Tokio zijn eerste race zou zijn."

Weertman: "Het is natuurlijk minder leuk, ik zwem omdat ik hou van racen. Maar ik heb al veel races gezwommen, ik weet hoe het moet en waar ik op moet letten."