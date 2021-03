Van der Maarel tekent voor 15 jaar FC Utrecht: van fluitconcerten naar clubheld

'In een wereldje vol passanten' is dat tegenwoordig een zeldzaamheid: bijna nooit blijft een profvoetballer de club waar hij debuteert trouw. "De jongens zeggen weleens gekscherend dat ik een standbeeld verdien."

"Zeker in mijn beginjaren heb ik moeilijke tijden gekend. Op een gegeven moment voelde het alsof het publiek me liever kwijt dan rijk was. Bij fluitconcerten wilde ik dan het liefst van de aardbodem verdwijnen. Dan ging ik naar huis en wilde ik met niets of niemand te maken hebben."

Vooropgesteld: het huwelijk tussen hem en de FC is niet altijd zorgeloos geweest. Van der Maarel moest (en moet) herhaaldelijk vechten voor een basisplek en merkte in zijn beginperiode hoe een gedeelte van de supporters zich soms tégen hem keerde. Dan werd hij uitgejoeld na een slechte actie.

Mede daardoor had hij als jonge voetballer last van druk en zenuwen. "Ik heb de neiging om veel na te denken. Je maakt het dan heel erg groot in je hoofd en hebt het idee dat iedereen naar je kijkt. Omdat ik geen fouten wilde maken, legde ik te veel druk op mezelf en dat werkte alleen maar averechts."

Voorzichtig stipt Van der Maarel aan dat praten over de mentale kant van topsport in 'dit harde wereldje' lange tijd een taboe was. "In mijn beginjaren was daar niet voldoende aandacht voor. Er zijn snaren niet geraakt", zegt hij. "Dat is pittig geweest."

Mentor

Van der Maarel was een jongen van 19 toen hij debuteerde in het eerste, inmiddels staat er een man van 31 op het veld. Niet alleen hijzelf, maar ook het profvoetbal is in het voorbije decennium veranderd. Hij benadrukt blij te zijn dat psychologie nu óók een facet van de sport is. Dat merkt hij bij zijn eigen club, maar hoort hij ook van collega-voetballers.

Voor de jongere spelers van Utrecht probeert Van der Maarel nu te zijn wat hij vroeger zelf wel eens heeft gemist: een mentor. "Ik herken situaties die ik zelf ook heb meegemaakt. Dan probeer ik wel te helpen: zeg ik dat ik het ook heb ervaren en wat ze daarmee zouden kunnen doen. Of ik luister gewoon. Zulke kleine dingen kunnen al een verschil maken, weet ik. Dat is inmiddels ook mijn rol."