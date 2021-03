Testfestivals uitgesteld vanwege slecht weer • Oostenrijkse premier: vaccins oneerlijk verdeeld

Gisteren werd het Janssen-vaccin goedgekeurd voor gebruik in de EU. In Zuid-Afrika wordt al volop geprikt met het Janssen-vaccin, terwijl het er nog niet eens is goedgekeurd. Haastig injecteert het land zoveel mogelijk zorgmedewerkers, om een situatie zoals in december en januari te voorkomen. Toen zat Zuid-Afrika midden in de tweede golf en was het in sommige ziekenhuizen chaotisch doordat veel personeel zelf besmet was geraakt.

Zuid-Afrika prikt nog niet goedgekeurd vaccin, 'iedereen wil het hebben'