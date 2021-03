Nederland krijgt minder AstraZeneca-vaccins • Uitbraak onder studenten Hotelschool Maastricht

De coronapandemie heeft een negatieve uitwerking gehad op natuurbescherming wereldwijd, stelt de IUCN. Dat is de natuurorganisatie die jaarlijks de Rode Lijst uitbrengt met daarop de dieren die het grootste gevaar lopen op uitsterving.

Uit een verzameling van nieuwe studies die de IUCN vandaag heeft gepubliceerd, blijkt bijvoorbeeld dat in meer dan de helft van de beschermde natuurgebieden in Afrika het aantal veldinspecties en anti-stroperijmissies werd stopgezet of verminderd. Dat gold voor een kwart van de Aziatische natuurgebieden.

Uit een enquête van parkopzichters uit meer dan zestig landen blijkt dat een op de vijf zijn baan was kwijtgeraakt doordat er geen geld meer was vanwege corona. Ruim een kwart kreeg een lager salaris of werd te laat uitbetaald.

De IUCN noemt het beschermen van kwetsbare natuur essentieel, ook voor het beschermen van de volksgezondheid. "Laten we niet vergeten dat alleen door het investeren in een gezonde natuur we een solide basis kunnen neerzetten om te herstellen van de pandemie, om daarmee zulke crises in de toekomst te voorkomen", zegt directeur Bruno Oberle.