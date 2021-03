Daling sterftecijfers zet door • 'Vanaf mei prik voor alle Amerikanen'

In de eerste week van maart zijn opnieuw minder mensen dan verwacht overleden, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tussen 1 en 7 maart stierven bijna 3100 mensen, 100 minder dan in de voorgaande week. Vooral de sterfte onder mensen van 80 jaar of ouder en personen in verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen daalde verder.

Sinds eind september was de sterfte hoger dan gebruikelijk. De zogenoemde oversterfte kan in elk geval deels worden teruggevoerd op sterfgevallen ten gevolge van corona. Half februari was het sterftecijfer terug op het verwachte niveau en sindsdien is er sprake van 'ondersterfte', er gaan minder mensen dood dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar.