Zuid-Afrika prikt nog niet goedgekeurd vaccin, 'iedereen wil het hebben'

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het coronavaccin van farmaceut Johnson & Johnson, ontwikkeld door de Leidse dochteronderneming Janssen Vaccines, goedgekeurd. Daardoor kan het nu in de hele EU gebruikt worden. Nederland heeft 11,3 miljoen Janssen-doses besteld. In april krijgen we de eerste, verwacht demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Grotere aantallen levert Janssen vanaf mei.

Ondertussen wordt het vaccin al volop gebruikt in Zuid-Afrika, terwijl het er nog niet eens is goedgekeurd. Haastig injecteert het land zoveel mogelijk zorgmedewerkers, om een situatie zoals in december en januari te voorkomen. Toen zat het land middenin de tweede golf, en was het in sommige ziekenhuizen crisis doordat veel personeel zelf besmet was geraakt.

Switch

In eerste instantie zou zorgpersoneel ingeënt worden met het AstraZeneca-vaccin, maar dat bleek maar beperkt te werken tegen de Zuid-Afrikaanse coronamutatie. Dus schakelde het land om naar het vaccin van Johnson & Johnson.

Dat vaccin blijkt wél goed te werken tegen de Zuid-Afrikaanse variant, bleek toen het middel in Zuid-Afrika werd getest toen de mutatie al door het land rondwaarde. "Bescherming tegen ernstige covid was 85 procent en honderd procent tegen de dood, dus dat is indrukwekkend", zegt dokter Rebone Maboa. Zij leidde het testen in de uitgestrekte provincie Limpopo.

Een groot voordeel van het Janssen-vaccin: na een prik hoeven mensen niet terug te komen. Want in tegenstelling tot andere vaccins, is één dosis genoeg. "Dat is vooral handig op het platteland", zegt dokter Maboa. "Veel mensen wonen wel honderd kilometer van een ziekenhuis waar je het vaccin kan krijgen. Dus dat is ver reizen en sommigen hebben daar het geld niet voor."

'Iedereen wil het vaccin hebben'

Een extra voordeel van de switch naar Janssen is dat dit vaccin niet in een ultrakoude vrieskist bewaard hoeft te worden, maar in een gewone koelkast kan. Zeker voor afgelegen plekken met vaak minder goede faciliteiten is dat gunstig. En juist in afgelegen ziekenhuizen is, mede om het personeelstekort, het snel uitrollen van het coronavaccin cruciaal.

Vaccintransporten worden hier dan ook goed beveiligd, zelfs onder politiebegeleiding. "We hebben niet genoeg vaccins in het land om iedereen te bereiken, dus het is gewild, iedereen wil het hebben", zegt dokter Machaba Mohlahlane. Sinds drie weken rijdt zijn vaccinatieteam Limpopo door om zorgpersoneel in te enten. "We voorzien dat iemand het misschien wil stelen. Daar zijn we bang voor."

Een politieteam beschermt iedere meter die deze mobiele koelkast met honderden Janssen-vaccins aflegt: