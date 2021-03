Wekdienst 12/3: Fitnessbranche protesteert • Gebed voor coronaslachtoffers

Goedemorgen. De sportbranche demonstreert in Den Haag voor het openen van sportscholen. En bisschoppen in heel Nederland bidden voor slachtoffers van de coronapandemie.

Het is vandaag wisselend bewolkt met verspreid pittige buien, lokaal met onweer en windstoten. Bij een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind wordt het ongeveer 9 graden.

Wat heb je gemist?

De versoepelingen van de corona-regels voor winkeliers lijken op hen een gunstig effect te hebben. De ING-bank meldt dat de waarde van pintransacties bij winkels flink is gestegen sinds 'click & collect' begon op 10 februari. De afgelopen week, sinds het invoeren van 'winkelen op afspraak' op 3 maart, groeide de waarde van de pintransacties het sterkst.

ING is de grootste bank voor consumenten in Nederland. Door de coronamaatregelen daalde de waarde van de pintransacties bij ING met 31 procent vergeleken met de tijd vóór de maatregelen. Na de versoepelingen is het cijfer nog altijd niet op het oude niveau, maar het zit inmiddels op 17 procent onder 'normaal'.

"Door corona getroffen winkeliers hebben over het algemeen nog steeds te maken met grote verliezen, maar de minnen zijn duidelijk minder dik", zegt onderzoeker Marten van Garderen van ING Economisch Bureau.