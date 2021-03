Campagneblog: VVD volgens Rutte niet linkser geworden • Rotterdamse stempassen verduisterd

In het programma Jinek botsten Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren en Joost Eerdmans van JA21 over het klimaatbeleid. Ouwehand vindt een extra belasting op vliegen een goed plan: hoe vaker je vliegt, hoe meer je gaat betalen. Mensen die één keer per jaar gaan vliegen hebben daar niet meteen last van, maar wie vier of vijf keer per jaar het vliegtuig pakt, gaat dan steeds meer belasting betalen. Volgens Ouwehand is zo'n regeling hard nodig om de aarde leefbaar te houden. "Klimaatwetenschappers waarschuwen dat het er nu op aankomt." Het geld dat de maatregel oplevert, kan geïnvesteerd worden in meer en beter treinverkeer, zegt Ouwehand.

JA21 is tegen het idee: lijsttrekker Eerdmans denkt dat zoiets helemaal niets gaat helpen. Mensen die voor bijvoorbeeld zakenreizen veel moeten vliegen, zullen dat toch wel blijven doen, denkt hij. "Ook zullen mensen uitwijken naar vliegvelden net over de grens, zoals Düsseldorf", aldus Eerdmans. Ook in een suikertaks en een vleestaks ziet JA21 niets. Alle klimaatmaatregelen samen leveren volgens Eerdmans uiteindelijk maar "heel weinig echte vermindering van opwarming van de aarde op".

Ook debatteerden de twee lijsttrekkers over het aardgasvrij maken van woningen. "Die investering moeten we nu doen, vindt Ouwehand. "Dat voorkomt hele hoge kosten op lange termijn die we krijgen als we de klimaatcrisis uit de hand laten lopen."

Eerdmans ziet daar helemaal niets in. Hij noemt het plan een flop en zegt dat er nu pas 200 woningen van het gas af zijn. Ook vindt Eerdmans het vreemd dat in Duitsland mensen nog geld krijgen als ze een gasaansluiting aanleggen. Hij vraagt zich ook af wie dat allemaal moet betalen. Eerdmans ziet meer in "klimaatadaptatie", waarbij je kijkt naar het accepteren van de opwarming van de aarde en daar maatregelen voor bedenkt, zoals het verhogen van de dijken. Ouwehand wijst erop dat het KNMI heeft gezegd dat dat voor Nederland niet gaat helpen.