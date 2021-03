Campagneblog: Stemhulpen naderen record • Koningspaar afgewezen als stembureauvrijwilliger

Diverse gemeenten melden dat 70+'ers volop gebruikmaken van de mogelijkheid om te stemmen per post. Zo hebben in Breda al 10.750 van de in totaal 25.000 stemgerechtigden die in deze gemeente een briefstem mogen uitbrengen dat inmiddels gedaan. "Stemmen per post is populair", twittert burgemeester Paul Depla.

De gemeente Woensdrecht meldt dat daar gistermiddag al het grootste deel van de 70+'ers een ingevuld stembiljet heeft opgestuurd. Het gaat om 1232 briefstemmen, op de 2000 inwoners die daar recht op hebben.

Vanwege de coronapandemie mogen mensen van 70 jaar en ouder dit keer per post stemmen. De maatregel is bedoeld om hen te beschermen tegen besmetting. Het gaat om 2,4 miljoen mensen in totaal, meldde het CBS vorige week.

Meer informatie over briefstemmen vind je op de website van de Rijksoverheid.

CBS: 2,4 miljoen senioren mogen deze maand stemmen per post