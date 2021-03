Campagneblog: Grapperhaus (CDA) gaat Bleker niet missen • RTL door stof om optreden cabaretier

D66-lijsttrekker Kaag heeft bij Goedemorgen Nederland gereageerd op het weglopen van Forum voor Democratie-lijsttrekker Baudet bij Jinek, gisteravond. Baudet stond op tijdens een bijdrage van cabaretier Martijn Koning, die in een monoloog het rumoer rond racistische appjes van Baudet aanhaalde en daarbij de Joodse achtergrond van Baudets vriendin en de Indonesische roots van de politicus aanstipte. De bijdrage van Koning leidde tot beroering.

In onderstaande video het moment dat Baudet opstaat en wegloopt:

Politiek verslaggever van RTL Floor Bremer, die ook aan tafel zat, nam na de uitzending via Twitter afstand van de woorden van Koning.

Kaag zei dat ze al op bed lag, "dus ik heb het niet gezien", benadrukte ze. "Maar ik denk dat het in principe beter is om te blijven benoemen wat er gebeurt en te zeggen waar je de grens stelt. Het is natuurlijk wel opmerkelijk dat Baudet zichzelf permitteert heel veel grenzen over te gaan, op andere momenten."

Ze vindt het "grotere verhaal" relevanter dan een incident. "Wat kan wel, wat kan niet. En laten we ook eens kijken naar gedrag op sociale media. Hoe we het debat met elkaar willen organiseren. Dat is voor mij belangrijker."

Het was niet de enige reuring rond de Jinek-uitzending van gisteravond. Zo was Theo Hiddema, die de afgelopen jaren met Baudet voor Forum voor Democratie in de Kamer zat, niet blij met de manier waarop hij werd neergezet in Jinek in een bijdrage van verslaggever Jaïr Ferwerda. "Begrijp nu dat mevrouw Jinek mijn optreden bij Jaïr zo weergeeft alsof ik Baudet neerzet als racist. Daar gaan we weer!", twitterde hij. In het item zei hij dat hij vanwege "racistische drek" was vertrokken bij FvD. Maar volgens hem is genegeerd dat hij Baudet heeft "leren kennen als een onbekommerd mensenkind dat te vrolijk in het leven staat om mensen vanwege een kleurtje te kunnen bejegenen".