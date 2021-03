Versoepelingen van afgelopen weken maken deel omzetverlies winkels goed

De versoepelingen van de corona-regels voor winkeliers lijken op hen een gunstig effect te hebben. De ING-bank meldt dat de waarde van pintransacties bij winkels flink is gestegen sinds 'click & collect' begon op 10 februari. De afgelopen week, sinds het invoeren van 'winkelen op afspraak' op 3 maart, groeide de waarde van de pintransacties het sterkst.

ING is de grootste bank voor consumenten in Nederland. Door de coronamaatregelen daalde de waarde van de pintransacties bij ING met 31 procent vergeleken met de tijd vóór de maatregelen. Na de versoepelingen is het cijfer nog altijd niet op het oude niveau, maar het zit inmiddels op 17 procent onder 'normaal'.

"Door corona getroffen winkeliers hebben over het algemeen nog steeds te maken met grote verliezen, maar de minnen zijn duidelijk minder dik", zegt onderzoeker Marten van Garderen van ING Economisch Bureau.

Teruggewonnen

De omzetstijging was het sterkst in de non-foodwinkels. Zo hebben sport-, speelgoed- en kledingwinkels gemiddeld 40 procent van de normale pinomzet teruggewonnen.

Met het opkrabbelen van de pinomzet in de winkelstraat, lijkt de online sector terrein prijs te geven. Webwinkels bereikten door corona een piek van 73 procent boven normaal. Dat is inmiddels gezakt naar 57 procent boven normaal. Van Garderen: "Er wordt nog steeds veel meer online gekocht dan normaal, maar het verschil is wat minder groot geworden."