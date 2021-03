'Onrust bij politie om milde racisme-aanpak binnen korps'

Politieagenten voelen zich onveilig door het milde optreden tegen discriminatie in de eigen gelederen. Vorige maand werd bekend dat de Rotterdamse agenten die zich in in een WhatsApp-groep racistisch uitlieten alleen schriftelijk berispt werden. Voor veel agenten is die milde straf onbegrijpelijk, schrijft NRC.

Honderden agenten reageerden op sociale media en het intranet van de politie. Ze krijgen steun van de Amsterdamse politiechef Frank Paauw. "De uitlatingen zorgden al eerder terecht voor verontwaardiging en ook de strafmaat roept nu emotie op", schreef hij woensdag in een e-mail namens de eenheidsleiding aan alle Amsterdamse agenten. Volgens Paauw zijn er "behoorlijk wat collega's en partners" die het als "pijnlijk" ervaren dat er niet nadrukkelijker wordt opgetreden tegen discriminatie.

Volgens een andere topfunctionaris bij de politie is er "landelijke onrust" onder agenten over deze kwestie. Een teamchef uit Oost-Nederland zegt dat agenten zich storen aan wat ze zien als het meten met twee maten.

Ervaren agenten schrijven volgens NRC op intranet dat ze de berisping "beschamend en walgelijk" vinden. Een van hen zegt al 26 jaar racistische opmerkingen binnen de politie te horen. "Ik hoop nog steeds dat we als organisatie veranderen."

'Goede dienders'

De Rotterdamse politiebaas Fred Westerbeke zegt op de hoogte te zijn van de onvrede over de sancties die hij oplegde aan zijn agenten. "Er is een breed scala aan reacties op de beslissing, wat dat betreft is de politie niet anders dan de samenleving." Hij besloot tot de lichtste sanctie omdat de agenten "spijt" hadden en "goede dienders" zijn.

De racistische berichten kwamen vorig jaar aan het licht door berichtgeving van NRC. De krant schreef in juli dat agenten in de WhatsApp-groep burgers onder meer uitmaakten voor "kutafrikanen" en "pauperallochtonen".