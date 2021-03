Kermisbranche demonstreert voor versoepeling: 'Jaar lang niks verdiend'

Met T-shirts en spandoeken verzamelden zo'n honderd exploitanten zich in Breda om hun onvrede kenbaar te maken. "We hebben al vijftien maanden geen inkomen", zei Frank Vale van kermisbond Bovak tegen Omroep Brabant . "Er is nog totaal geen hulp."

In maart gaan traditioneel de eerste kermissen open, maar vanwege de coronacrisis is er nog geen enkele vergunning verleend voor het houden van een kermis in 2021.

Kermisexploitanten en hun gezinnen hebben vandaag in zes steden gedemonstreerd voor verbetering van hun financieel benarde positie. In Amsterdam, Breda, Den Haag, Groningen, Deventer en Weert overhandigden zij symbolisch lege agenda's en portemonnees aan de burgemeesters, 'kermiswethouders' en politici.

'Het is erop of eronder' - NOS

Volgens de exploitanten kunnen kermissen op een veilige manier worden georganiseerd en kan het seizoen rond Pasen coronaproof worden afgetrapt. "Als de pretparken opengaan, moet er voor ons ook meer mogelijk zijn", vindt Vale. Voor veel exploitanten is de agenda echter leeg, terwijl die doorgaans in december al vol is.

Daar komt bij dat de 10,5 miljoen euro overheidssteun volgens de Bovak nog niet is uitbetaald. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen was om die reden ook bij de demonstratie aanwezig. "Het vrijgemaakte geld is juist bedoeld voor de kermisexploitanten om de winter door te komen. We zijn alweer bijna begonnen aan het nieuwe seizoen en het geld is er nog steeds niet. Het is vastgelopen in een bureaucratisch proces en dat is niet goed."

Perspectief

Ook in Deventer vroegen dertig kermisgezinnen aandacht voor hun situatie. "We zitten te wachten op perspectief", zei woordvoerder Etienne van Hezik van de kermisexploitanten tegen RTV Oost.

De exploitanten dringen bij burgemeesters aan op een spoedprocedure voor de vergunningen als er weer een kermis mag worden gehouden. Zo'n vergunning laat volgens de exploitanten gewoonlijk zes tot twaalf weken op zich wachten. "We willen de burgemeesters erop attenderen dat ze meteen aan het werk moeten met de vergunningen, als Den Haag kermissen weer toestaat", aldus Van Hezik.

Burgemeester König van Deventer toonde begrip voor de positie van de exploitanten. "Ik vind dat we het vergunningsproces kunnen versnellen, dat moet geen probleem zijn. Daarnaast zal ik ook landelijk aandacht vragen voor het steunpakket dat blijkbaar nu niet op een goede manier geregeld is", zei König.

Coulant met vergunningen

Ook in Groningen demonstreerden kermisexploitanten. "We staan nu één jaar stil, er is nog altijd geen stip op de horizon", zei Martin Speelman, die het protest in Groningen coördineert, tegen RTV Drenthe. Volgens hem zijn de steunmaatregelen van het kabinet niet toereikend. "We moeten wel weer beginnen, anders komt het gewoon niet goed."

De laatste kermis voor een hoop exploitanten was in oktober 2019, aldus Speelman. "Daarna begon de winterperiode. We hebben een jaar lang niks verdiend."

Hij hoopt op perspectief. "Als we op 1 juli mogen beginnen, zou dat al heel mooi zijn." Maar dan moeten gemeenten ook coulant zijn met het verlenen van vergunningen, stelde Speelman. "Ik maak soms mee dat er nog een procedure van zes tot tien weken aan voorafgaat. Dan is het seizoen alweer bijna over voordat je kunt beginnen."