Geallieerde leiders in Potsdam over toekomst Duitsland

De conferentie is gehuld in een sluier van geheimzinnigheid. De komst van pers wordt niet gewaardeerd en journalisten worden actief uit Potsdam geweerd. De leiders van de drie overwinnende landen willen in alle rust kunnen overleggen.

In Potsdam wordt de komende tijd de toekomst van Duitsland bepaald. Sovjet-leider Stalin, de Amerikaanse president Truman en de Britse premier Churchill zijn in de Berlijnse voorstad bijeen voor topoverleg.

Negen weken na de Duitse capitulatie moeten er belangrijke beslissingen genomen worden. Alle drie de overwinnende landen zijn gebaat bij een rustig naoorlogs Europa. De nieuwe afspraken hebben vier kerndoelen: het ontwapenen en decentraliseren van Duitsland, denazificatie en democratisering.

Hierbij wordt de toekomst van Duitsland goed in het achterhoofd gehouden. Niemand wil een herhaling van het Verdrag van Versailles, wat uiteindelijk resulteerde in een nieuwe wereldoorlog. Hoe dit kan worden bewerkstelligd zal tijdens de conferentie moeten worden besloten.

Agendapunten

De agenda zit voor de komende dagen vol. Drie ministers van Buitenlandse Zaken zullen daarom de voorbereidingen doen, zodat de regeringsleiders snel ter zake kunnen komen.

De Amerikaanse president Truman zal als voorzitter de gesprekken leiden over de economische en politieke wederopbouw van Duitsland en eventuele herstelbetalingen.

Conferentie van Jalta

Naar verwachting zullen de gesprekken stroef verlopen. De 'grote drie' lijken namelijk allemaal een ander belang te hebben bij de toekomst van Duitsland. Dat werd eerder dit jaar al duidelijk tijdens de Conferentie van Jalta.

President Roosevelt was op dat moment de afgevaardigde voor de Verenigde Staten. Hij overleed afgelopen april plotseling op 63-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zware hersenbloeding, waarna zijn vicepresident Truman als opvolger werd beëdigd.

De afspraken die in Jalta zijn gemaakt, worden tijdens deze bijeenkomst hoogstwaarschijnlijk definitief gemaakt. In dat geval wordt Duitsland officieel verdeeld in drie bezettingszones: een Russische, een Amerikaanse en een Britse. Ook wordt de Duits-Poolse grens verschoven.

Japan

Naast Duitsland wordt er ook gesproken over de situatie in Azië. Daar is de bittere oorlogsstrijd tussen de geallieerden en de Japanners nog in volle gang. Daarom zal in Potsdam ook een plan voor de Japanse overgave worden gemaakt.

Op de Amerikaanse radio werd al gespeculeerd over een ultimatum van Rusland aan Japan. Dat land houdt zich nog altijd aan een niet-aanvalsverdrag dat eerder is afgesproken met het keizerrijk.

Naar de besproken zaken in Potsdam blijft het de komende tijd gissen. Hoelang de conferentie precies zal duren is ook onbekend.