Terroristen aanslagen Brussel pleegden in 2014 'testmoord' op bejaarde

Khalid kwam in 2013 vrij en zijn broer Ibrahim in 2014. Ze begonnen toen met het opzetten van een islamitische terreurcel, die de aanslagen in Parijs in 2015 en Brussel in 2016 zou plegen. De twee broers kwamen allebei om het leven bij de aanslag op de metro van Brussel.

De Morgen stelt nu dat de moord is gepleegd door de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui, die zelf omkwamen in 2016. Ze zouden hun slachtoffer willekeurig hebben gekozen. De broers waren daarvoor al op het criminele pad geraakt en hadden allebei in de jaren ervoor in de gevangenis gezeten.

Het slachtoffer was de 76-jarige gepensioneerde Paul-André Vanderperren uit Brussel. Hij werd op 14 december 2014 op straat doodgeschoten toen hij op weg was naar een café om een voetbalwedstrijd van zijn favoriete club Anderlecht te bekijken.

Twee van de terroristen die in 2016 een aanslag pleegden op de metro in Brussel hadden vijftien maanden eerder een bejaarde Belg vermoord. Ze deden dat om te voelen hoe het was om iemand om het leven te brengen, zo blijkt uit een reconstructie van de Belgische krant De Morgen.

De krant probeert in een reeks onderzoeksverhalen, genaamd 'De 22 maart files', de totstandkoming, uitvoering en nasleep van de aanslagen op de metro en het vliegveld van Brussel te reconstrueren. Vrijdag verschijnt het eerste deel van de serie. Het nieuws over de moord op Vanderperren is nu al naar buiten gebracht.

Een van de overlevende aanslagplegers heeft in 2016 verklaard dat Khalid El Bakraoui de moord aan hem heeft bekend. "Hij vertelde me dat hij en Ibrahim iemand op straat hadden doodgeschoten. Een willekeurig gekozen iemand. Ik vroeg hem wat er verder was gebeurd. Hij zei dat de politie het lichaam had geborgen en dat dat het was. Hij glimlachte toen hij me dit vertelde."

In een later verhoor verklaarde hij dat de broers "wilden testen hoe het was om iemand te vermoorden".