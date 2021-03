Naar Nederland teruggekeerd springpaard besmet met rhinovirus

Een in Nederland teruggekeerd paard dat heeft deelgenomen aan de Sunshine Tour in Spanje is na terugkeer positief getest op het rhinopneumonie-virus. Het paard is volgens de Nederlandse paardensportfederatie KNHS niet ziek.

De internationale paardensportfederatie FEI maakte begin vorige week bekend dat bij een concours in Valencia het rhinopneumonie-virus was uitgebroken. Twaalf paarden zijn inmiddels overleden.

Het in Weert gestalde paard is de afgelopen periode volgens protocol meerdere keren per dag gecontroleerd, maar vertoonde tot nu toe geen koorts en ook geen andere ziekteverschijnselen. Het paard is nu verder geïsoleerd.

Geblokkeerd

Vorige maand werd al één besmetting met het rhinopneumonie-virus vastgesteld in Ede, maar die stond los van de uitbraak in Valencia. De 2.053 deelnemende paarden aan de Sunshine Tour zijn inmiddels geblokkeerd in de FEI-database.

Ook de 85 paarden die deelnamen aan de Global Champions Tour en League in Doha zijn voorlopig geblokkeerd in de database. Aanleiding is een positieve test van een in België teruggekeerd paard. Een tweede test resulteerde overigens in een negatief resultaat.

Dodelijk en zeer besmettelijk

Het rhinopneumonie-virus is niet onbekend in de paardenwereld. "Het is een herpesvirus dat altijd wel aanwezig is, elke winter steekt het de kop op. Er zijn verschillende varianten. De meest voorkomende variant is een verkoudheid, maar bij deze neurologische variant wordt het zenuwstelsel aangetast. Die komt minder vaak voor en is heel besmettelijk", zei KNHS-directeur Boelhouwer eerder in het Radio 1 Journaal.

"Het kan via de lucht, kleding of handen worden overgedragen. Tijdens zo'n internationaal concours staan er paarden uit heel veel landen bij elkaar en die reizen de hele wereld over."