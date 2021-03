Jumbo-Visma ziet ook Tony Martin afhaken, Duitser loopt elleboogbreuk op

Een dag na het dubbele succes in etappekoersen Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico, was er tegenslag voor de Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma. Bij een wegversmalling in de vijfde etappe van Parijs-Nice ging kopman Primoz Roglic onderuit, evenals knecht Tony Martin.

De Sloveen kon zijn weg vervolgen zonder noemenswaardige schade, maar laatstgenoemde liep bij de val een breuk in de elleboog op.

Martin stapte nog wel even op zijn fiets, maar werd duizelig en daarom naar het ziekenhuis overgebracht. Daar werd de breuk geconstateerd. De ploeg verwacht dat Martin de Ronde van het Baskenland, normaal gesproken zijn eerstvolgende koers, zal moeten missen. Die wedstrijd begint op 5 april.

Buitenspel

Martin is na Tom Dumoulin (voorlopig gestopt), Dylan Groenewegen (geschorst) en Mike Teunissen (knieblessure) de vierde grote naam die tijdelijk buitenspel staat.