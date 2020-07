VS meldt wederom recordaantal coronabesmettingen op een dag

In de VS is wederom een recordaantal bevestigde coronabesmettingen op een dag geteld. De Johns Hopkins Universiteit meldt dat er in 24 uur ruim 68.000 coronagevallen bij zijn gekomen.

Ook persbureau Reuters meldt op basis van een eigen telling een nieuw record van minstens 77.000 nieuwe besmettingen. Het oude record van vorige week vrijdag stond op iets meer dan 69.000 gevallen. De krant The New York Times meldt soortgelijke aantallen.

Verschillen tussen staten

Het aantal coronabesmettingen in de VS stijgt nog altijd rap. Deze maand meldden dertig van de vijftig staten besmettingsrecords. In Texas was gisteren volgens Reuters de stijging het grootst met ruim 15.000 nieuwe besmettingsgevallen.

Daar komt bij dat er in de VS veel verschillen zijn als het gaat om de bestrijding van de coronapandemie. Zo besloten de staten Colorado en Arkansas gisteren het dragen van mondkapjes in openbare ruimtes te verplichten. De gouverneur van Georgia verzette zich op dezelfde dag juist tegen soortgelijke maatregelen.

President Trump heeft altijd benadrukt dat het dragen van een mondkapje een vrijwillige keuze moet zijn. Ook lopen de meningen uiteen als het gaat om het heropenen van scholen. De persvoorlichter van het Witte Huis zei afgelopen nacht dat de wetenschap daarbij "niet in de weg mag staan".

Vrees van Fauci

Immunoloog Fauci, de belangrijkste adviseur van de Amerikaanse regering, vreest dat zonder eensgezind beleid het aantal besmettingsgevallen binnenkort op 100.000 per dag uitkomt in de VS.

Tot nu toe zijn zeker 3,5 miljoen Amerikanen besmet geraakt met het coronavirus en ruim 138.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het land is wereldwijd het zwaarst getroffen door de pandemie.